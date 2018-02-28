Лавров обвинил США в подготовке применения тактического ядерного оружия против России

«Совместные ядерные миссии», по мнению Лаврова, грубо нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия, и являются подготовкой к применению тактического ядерного оружия против России.

В рамках этих миссий «неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к выработке соответствующих навыков», заявил Лавров.

Американские военные готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по разоружению в Женеве.

«Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», — подчеркнул он.

В начале февраля в США была опубликована новая ядерная доктрина , в которой говорилось, что Россия считает возможным первой применить ядерное оружие «малой мощности» в случае войны с союзником США. Для борьбы с этой угрозой США планируют развивать нестратегические ядерные вооружения и ядерное оружие малой мощности.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был подписан СССР, США и рядом других стран в конце 1960-х годов. В настоящий момент к договору присоединились почти все страны мира, кроме Израиля, Индии, Пакистана и Северной Кореи.

Россия и США неоднократно обвиняют друг друга в несоблюдении отдельных положений ДНЯО. В частности, Россия считает нарушением проведение членами НАТО «совместных ядерных миссий». США, в свою очередь, заявляют, что Россия не выполняет статью VI договора, которая предусматривает сокращение ядерных запасов.