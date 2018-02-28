Лавров обвинил США в подготовке применения тактического ядерного оружия против России
Американские военные готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по разоружению в Женеве.
Ядерному разоружению в Европе, по словам Лаврова, препятствует «сохранение американского нестратегического ядерного оружия, сопровождающееся дестабилизирующей практикой „совместных ядерных миссий“».
В рамках этих миссий «неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к выработке соответствующих навыков», заявил Лавров.
«Совместные ядерные миссии», по мнению Лаврова, грубо нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия, и являются подготовкой к применению тактического ядерного оружия против России.
«Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», — подчеркнул он.