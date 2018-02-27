«Ты не представляешь, что они со мной тут делают». Задержанный петербуржец перед смертью в отделе полиции прислал жене SMS

Наталия Клычева, супруга петербуржца Рустама Клычева, умершего в полиции после задержания, рассказала «Новой газете», что перед смертью он прислал ей SMS-сообщение со словами «Ты не представляешь, что они со мной тут делают». После этого Клычев больше ничего ей не писал.

В отделе полиции № 23, где умер Клычев, сообщили, что его задержали после звонка жены. «Он ломился в дверь пьяный, а она не хотела пускать его домой», — сказали в отделе.

Наталия Клычева подтвердила, что сама обратилась в полицию. «Муж выпил впервые в жизни, пришел в 17 часов, младшая дочь спала. Я не знала, что делать, просила его погулять, он отказался. Тогда я позвонила в полицию и договорилась, что муж побудет у них два-три часа. В 17:45 ко мне домой прибежал участковый, сказал, что Рустама не отпустят быстро, ему переквалифицировали статью якобы за оскорбление полицейских», — рассказала Клычева.

«Новая газета» сообщает, что Рустама Клычева задержали по административной статье о мелком хулиганстве за нецензурную брань. Задержан он был на улице, а не у дверей своей квартиры. Его смерть в отделе полиции врачи констатировали в 22:20. Причина смерти — удушье.