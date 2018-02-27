Каждого единороса обязали привести на выборы десятки других избирателей
Избирательный штаб Владимира Путина запустил проект «Мегаполис» по повышению явки на президентских выборах 2018 года в российских городах-миллионниках, сообщает «Коммерсант».
По словам источников газеты, к мобилизации граждан привлечена партия «Единая Россия» — каждый из ее членов, в зависимости от статуса, обязан привести на избирательные участки определенное количество граждан.
Пропорция разработана с учетом статуса единороса. Если от депутата сельсовета требуется предоставить в партию список из 20 избирателей с паспортными данными, то от депутата заксобрания — уже 50.
По словам источника «Ъ» в одном из региональных исполкомов «Единой России», недостаточно просто сдать списки с произвольными данными: каждого включенного обзвонит оператор с вопросом, действительно ли его включил в список ответственный единорос. Для отдельных регионов высчитан так называемый коэффициент мобилизации с учетом количества единоросов на количество избирателей, плотности населения, традиций региона по явке и электоральных настроений.