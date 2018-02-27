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Каждого единороса обязали привести на выборы десятки других избирателей

Коммерсант
07:36, 27 февраля 2018
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Избирательный штаб Владимира Путина запустил проект «Мегаполис» по повышению явки на президентских выборах 2018 года в российских городах-миллионниках, сообщает «Коммерсант».

По словам источников газеты, к мобилизации граждан привлечена партия «Единая Россия» — каждый из ее членов, в зависимости от статуса, обязан привести на избирательные участки определенное количество граждан.

Пропорция разработана с учетом статуса единороса. Если от депутата сельсовета требуется предоставить в партию список из 20 избирателей с паспортными данными, то от депутата заксобрания — уже 50.

По словам источника «Ъ» в одном из региональных исполкомов «Единой России», недостаточно просто сдать списки с произвольными данными: каждого включенного обзвонит оператор с вопросом, действительно ли его включил в список ответственный единорос. Для отдельных регионов высчитан так называемый коэффициент мобилизации с учетом количества единоросов на количество избирателей, плотности населения, традиций региона по явке и электоральных настроений.

Коммерсант
На выборах в Госдуму в 2016 году применяли схему «один плюс 10» — один единорос должен был привести на избирательный участок 10 человек.
Вопрос о повышении явки на президентских выборах 2018 года, по данным СМИ, является одним из самых острых в Кремле. Так, источники «Коммерсанта» утверждают, что ориентиром по явке выбраны выборы 2008 года (тогда она составила в среднем 69,81% по стране). Ранее также обсуждали версию, что выборы должны пройти по формуле «70 на 70» (70% голосов за Владимира Путина при явке в 70%).
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