Федерация керлинга: мельдоний попал в организм Крушельницкого в Японии

Мельдоний был обнаружен в организме российского керлингиста Александра Крушельницкого сразу после сборов в Японии. Об этом рассказал глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Он заметил, что перед сборами 22 января Крушельницкий сдал пробу, которая оказалась «чистой». Затем спортсмен до 4 февраля находился на сборах в пригороде Саппоро, а уже 12 февраля очередная проба, взятая в Пхенчхане, дала положительный результат.

Вместе с россиянами в Саппоро тренировались японцы и американцы, заметил Свищев. Он добавил, что Следственный комитет России скоро должен начать расследование в связи с делом Крушельницкого.

В Федерации керлинга в очередной раз подтвердили, что обнаруженное в моче Крушельницкого количество мельдония указывает на незначительное однократное применение препарата.