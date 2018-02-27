Apple выпустит три новых iPhone в 2018 году

Компания Apple планирует выпустить до конца 2018 года сразу три новые модели iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, первым станет смартфон под кодовым названием D33 с одним из самых больших экранов около 6,5 дюйма и разрешением 1242×2688. По размеру новинка будет схожа с iPhone 8 Plus. Смартфон будет оснащен технологиями OLED и Face ID и работать на процессорах А12 нового поколения.

Для некоторых рынков Apple планирует предоставить возможность использовать D33 с двумя сим-картами. Впрочем, окончательного решения на этот счет еще не принято. Компания может предпочесть технологию E-SIM, позволяющую подключаться к различным сотовым операторам без необходимости использования второй сим-карты.

Еще двумя новинками станут обновленный iPhone X (кодовое название D32) и его бюджетная версия с сохранением ключевых функций флагманского телефона. Новая версия iPhone X также будет работать на процессорах А12. Его бюджетная версия будет иметь LCD-экран, аналогичный тому, которым оснащены модели iPhone 8.

Помимо базовых цветов, модели D33 и D32 будут поставляться в золотом цвете.

В компании Apple отказались от комментариев по поводу сведений, полученных Bloomberg.