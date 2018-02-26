В России прошли первые предвыборные дебаты. Из четырех заявленных кандидатов явился один

На «Радио России» прошли первые дебаты в рамках президентской избирательной кампании. Планировалось, что в них примут участие Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Павел Грудинин и Борис Титов. В действительности на радио пришел только Жириновский. Трое других кандидатов прислали доверенных лиц.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила, что Собчак, Грудинин и Титов сослались либо на занятость, либо на состояние здоровья.

Глава ЦИК Элла Памфилова выразила удивление по поводу неявки кандидатов. «Мне это очень странно, многие кандидаты причитали, что им не хватает времени, забрасывали нас жалобами. Надеюсь, что хоть на ТВ-дебаты будут ходить», — сказала она.

Во время дебатов на «Радио России» представитель Ксении Собчак, профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова назвала их фальсификатом и симулякром. Представитель Грудинина Людмила Останина рассказала, что вместо дебатов он отправился на встречу с избирателями в Краснодарском крае.