В Москве открылся участок второй кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин запустил первый участок Большой кольцевой линии метро — второго кольца столичного метрополитена. Движение открыто на пяти станциях: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк».
Не только на этой станции я был сегодня) Так же мне удалось посетить "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и Теперь жителям северо-запада Москвы не нужно будет делать две пересадки на Кольцевой линии, чтобы попасть на соседнюю радиальную ветку. pic.twitter.com/Db2kC8r5Rq— Каримов Александр (@karrimov) February 22, 2018
Для запуска новой линии станцию «Деловой центр» Солнцевской линии (желтой) закрывали на выходные 24-25 февраля.
Последние штрихи перед пуском первого участка Большой кольцевой линии метро! В понедельник, 26 февраля, сразу пять станций БКЛ - "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк" - примут первых пассажиров!#метро #Москва #строительство pic.twitter.com/SnBBxF66i1— Стройкомплекс Москвы (@stroimos) February 24, 2018
«Стройка значимая, историческая, так что вы сделали большое дело. Впереди еще много задач. Поехали?», — сказал мэр, обращаясь к строителям.