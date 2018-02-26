В Москве открылся участок второй кольцевой линии метро

Агентство «Москва»
08:21, 26 февраля 2018
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Мэр Москвы Сергей Собянин запустил первый участок Большой кольцевой линии метро — второго кольца столичного метрополитена. Движение открыто на пяти станциях: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк».

Для запуска новой линии станцию «Деловой центр» Солнцевской линии (желтой) закрывали на выходные 24-25 февраля.

«Стройка значимая, историческая, так что вы сделали большое дело. Впереди еще много задач. Поехали?», — сказал мэр, обращаясь к строителям.

Агентство «Москва»
Полностью запустить движение по Большой кольцевой линии планируют в 2020-2021 годах. Протяженность ветки составит 68 километров.
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