В Москве открылся участок второй кольцевой линии метро

Не только на этой станции я был сегодня) Так же мне удалось посетить "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и Теперь жителям северо-запада Москвы не нужно будет делать две пересадки на Кольцевой линии, чтобы попасть на соседнюю радиальную ветку. pic.twitter.com/Db2kC8r5Rq