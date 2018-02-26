Россия отказалась признать в ЕСПЧ, что базы данных МВД есть в свободной продаже

Российские власти не считают, что базы данных министерства внутренних дел можно купить на рынке. Это следует из ответа Минюста по делу москвича, который пожаловался в ЕСПЧ на нарушение неприкосновенности частной жизни.

Поводом для обращения в суд стала база данных, которую неназванный мужчина купил на Савеловском рынке в 2011 году. Там было указано, что он дважды судим, а также прописан его ВИЧ-положительный статус. Российские следственные органы отказались расследовать утечку данных.

Замминистра юстиции Михаил Гальперин отметил, что в базах МВД не содержится данных о ВИЧ-статусе подсудимых. Следовательно, по словам Гальперина, купленную на рынке базу нельзя считать подлинной. Фактов несанкционированного доступа к базам МВД Минюст не зафиксировал.

Гальперин также отказался рассказать о результатах рейдов МВД по рынкам в 2011 году, когда были изъяты диски с базами данных. По словам замминистра, учетные карточки этих дел уже уничтожены из-за истечения сроков давности.