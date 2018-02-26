Прокуратура начала проверку независимого профсоюза журналистов

Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку процедуры регистрации независимого профсоюза журналистов, сообщил «Медиазоне» сопредседатель организации Павел Никулин.

Прокуратура потребовала от профсоюза предоставить карточку организации, устав, свидетельства о некоммерческой организации и постановке на налоговый учет, а также протоколы учредительных собраний самого профсоюза и его первичных организаций в Коми и Саратовской области.