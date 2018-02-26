Прокуратура начала проверку независимого профсоюза журналистов

Медиазона
12:49, 26 февраля 2018
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Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку процедуры регистрации независимого профсоюза журналистов, сообщил «Медиазоне» сопредседатель организации Павел Никулин.

Прокуратура потребовала от профсоюза предоставить карточку организации, устав, свидетельства о некоммерческой организации и постановке на налоговый учет, а также протоколы учредительных собраний самого профсоюза и его первичных организаций в Коми и Саратовской области.

«Разъясняю, что непредоставление указанных документов в прокуратуру может быть расценено как отсутствие данных документов у организации», — написал прокурор Николай Батищев.

Медиазона
Профсоюз журналистов и работников СМИ создали весной 2016 года после того, как на группу журналистов и правозащитников напали на границе Чечни и Ингушетии. Их самих избили, а микроавтобус, в котором они ехали, сожгли.
Решение о регистрации в качестве общественной организации было принято на съезде профсоюза в сентябре 2017 года. Минюст зарегистрировал организацию в ноябре того же года. Сейчас в ней состоят около 300 человек.
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