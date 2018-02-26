Прокуратура начала проверку независимого профсоюза журналистов
Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку процедуры регистрации независимого профсоюза журналистов, сообщил «Медиазоне» сопредседатель организации Павел Никулин.
Прокуратура потребовала от профсоюза предоставить карточку организации, устав, свидетельства о некоммерческой организации и постановке на налоговый учет, а также протоколы учредительных собраний самого профсоюза и его первичных организаций в Коми и Саратовской области.
«Разъясняю, что непредоставление указанных документов в прокуратуру может быть расценено как отсутствие данных документов у организации», — написал прокурор Николай Батищев.
Профсоюз журналистов и работников СМИ создали весной 2016 года после того, как на группу журналистов и правозащитников напали на границе Чечни и Ингушетии. Их самих избили, а микроавтобус, в котором они ехали, сожгли.
Решение о регистрации в качестве общественной организации было принято на съезде профсоюза в сентябре 2017 года. Минюст зарегистрировал организацию в ноябре того же года. Сейчас в ней состоят около 300 человек.