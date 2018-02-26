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Производитель Johnnie Walker выпустит виски Jane Walker для женщин

Bloomberg
16:46, 26 февраля 2018
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Компания Diageo, производитель виски Johnnie Walker, выпустит на американском рынке алкогольный напиток под названием Jane Walker. На логотипе будет изображена женщина.

Как заметила вице-президент Johnnie Walker Стефани Джейкоби, шотландский виски традиционно считается мужским напитком. Предполагается, что под новым брендом он заинтересует и женщин.

Diageo также планирует увеличить число женщин в руководстве компании и к апрелю довести их представительство в совете директоров до 50 процентов.

В общей сложности планируется выпустить 250 тысяч бутылок Jane Walker, продаваться они будут в США с марта. С каждой проданной бутылки один доллар планируется пожертвовать организациям, отстаивающим интересы и права женщин.

Виски Johnnie Walker производится с 1820 года. Он считается наиболее распространенным шотландским виски в мире. Создатель виски, шотландец Джонни Уокер из города Килмарнок, умер в 1857 году, а его сын и внук Александр Уокер и Александр Уокер-младший смогли сделать бренд узнаваемым и популярным. Именно под их руководством был создан логотип виски с мужчиной в цилиндре и с тростью.
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