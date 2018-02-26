Один из руководителей ВШЭ найден мертвым в своем кабинете. Он мог покончить с собой

Обновление. Смерть Сергея Калашникова ТАСС подтвердил заместитель научного руководителя ВШЭ Лев Любимов.

Тело сотрудника Высшей школы экономики (ВШЭ) было обнаружено в его рабочем кабинете в Москве.

Погибший — глава дирекции общего образования вуза Сергей Калашников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту же информацию РИА Новости подтвердил источник в сфере образования. Также имя и фамилию погибшего называет телеграм-канал Mash.

По одной из версий, Калашников мог покончить жизнь самоубийством, пишет ТАСС. Его тело обнаружили коллеги. По данным Mash, оно находилось в шкафу рабочего кабинета погибшего.