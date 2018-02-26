Один из руководителей ВШЭ найден мертвым в своем кабинете. Он мог покончить с собой

ТАСС
19:48, 26 февраля 2018
Требует подтверждения
Обновление. Смерть Сергея Калашникова ТАСС подтвердил заместитель научного руководителя ВШЭ Лев Любимов.

Тело сотрудника Высшей школы экономики (ВШЭ) было обнаружено в его рабочем кабинете в Москве.

Погибший — глава дирекции общего образования вуза Сергей Калашников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту же информацию РИА Новости подтвердил источник в сфере образования. Также имя и фамилию погибшего называет телеграм-канал Mash.

По одной из версий, Калашников мог покончить жизнь самоубийством, пишет ТАСС. Его тело обнаружили коллеги. По данным Mash, оно находилось в шкафу рабочего кабинета погибшего.

«В обстоятельствах смерти сейчас разбираются сотрудники полиции и следователи. Телесных повреждений на нем не обнаружено, предсмертной записки рядом с ним также не было», — заявил источник ТАСС.

ТАСС
Сергей Калашников родился в 1966 году. Окончил Таганрогский радиотехнический институт, с 1991 года по 2011 год работал одной из школ Ставропольского края, после чего перешел в ВШЭ.

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