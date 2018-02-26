Бывшего главу «Дальспецстроя» приговорили к 12 годам тюрьмы по делу о хищениях на космодроме Восточный

Бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман осужден на 12 лет тюрьмы по делу о хищениях более пяти миллиардов рублей при строительстве космодрома Восточный. Соответствующий приговор был оглашен 25 февраля в Дальневосточном окружном военном суде в Хабаровске.

Бывший главный бухгалтер «Дальспецстроя» Владимир Ашихмин, вместе с Хризманом признанный виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате, приговорен к семи годам заключения.

Еще два фигуранта дела, бывший председатель Хабаровской краевой думы Виктор Чудов и сын экс-главы «Дальспецстроя» Михаил Хризман, приговорены к шести и пяти с половиной годам тюремного заключения соответственно.

В качестве компенсации ущерба с осужденных взыскано 5,16 миллиарда рублей.