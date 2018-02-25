Журнал Maxim обвинили в плагиате стикеров с призывом прийти на выборы

Художница Валерия Фортуна обвинила журнал Maxim в плагиате своих стикеров для Telegram.

24 февраля в сообществе «Только для взрослых», которое ведет в сети «ВКонтакте» редакция журнала Maxim, появился набор стикеров «Election Girl» с рисунками девушек, призывающими прийти на выборы президента России. Этот стикерпак раздается бесплатно всем совершеннолетним, кто вступит в сообщество.

По мнению Фортуны, этот стикерпак был срисован с ее набора «Pin-up Girl». Через некоторое время ее запись репостнул основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров.