Журнал Maxim обвинили в плагиате стикеров с призывом прийти на выборы

Валерия Фортуна
11:23, 25 февраля 2018
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Художница Валерия Фортуна обвинила журнал Maxim в плагиате своих стикеров для Telegram.

24 февраля в сообществе «Только для взрослых», которое ведет в сети «ВКонтакте» редакция журнала Maxim, появился набор стикеров «Election Girl» с рисунками девушек, призывающими прийти на выборы президента России. Этот стикерпак раздается бесплатно всем совершеннолетним, кто вступит в сообщество.

По мнению Фортуны, этот стикерпак был срисован с ее набора «Pin-up Girl». Через некоторое время ее запись репостнул основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров.

Сообщество «Только для взрослых» во «ВКонтакте», в котором вперемежку публикуются фото девушек в купальниках и мемы с призывом проголосовать на выборах, насчитывает более 370 тысяч подписчиков. В информации о сообществе размещена лишь одна ссылка — на сайт журнала Maxim.
Издание TJournal поочередно обратилось за разъяснениями к представителям Maxim и «ВКонтакте». В редакции журнала заявили, что «неприятно удивлены» обвинениями в плагиате, хотя сами стикеры были сделаны силами «ВКонтакте». В пресс-службе соцсети ответили, что все сообщество «Только для взрослых», равно как и стикеры «Election Girl», является «100% спецпроектом журнала Maxim».
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