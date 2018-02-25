В Пхенчхане завершилась зимняя Олимпиада-2018

В южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. В финале церемонии на временном Олимпийском стадионе был затушен олимпийский огонь. Следующая зимняя Олимпиада состоится в 2022 году в Пекине.

Российская сборная, дисквалифицированная из-за допингового скандала и выступавшая в Пхенчхане под нейтральным флагом, на церемонии закрытия была лишена возможности пройти по стадиону под национальным флагом.

Florian Choblet / Reuters / Scanpix / LETA

На Играх, которые проводились с 9 по 25 февраля, были разыграны 102 комплекта медалей. Лидером в неофициальном медальном зачете Олимпиады в Пхенчхане стала сборная Норвегии, завоевавшая 39 наград: 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей. Вторыми стали немецкие спортсмены, а на третьем месте финишировала сборная Канады.

Хозяева Олимпиады — сборная Южной Кореи — заняли седьмое место. В их активе 17 наград: пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медалей. Столько же медалей у сборной олимпийских атлетов из России. С двумя золотыми, шестью серебряными и девятью бронзовыми медалями россияне заняли 13-е место в общекомандном зачете.