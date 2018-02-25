В деле сенатора Керимова появился «нотариус звезд»

Le Figaro
09:13, 25 февраля 2018
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Нотариус из Ниццы российского происхождения Александр Гречишкин-Курганский стал новым фигурантом дела сенатора Сулеймана Керимова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов при покупке вилл на Лазурном берегу.

Как сообщает Le Figaro, юристу предъявлены обвинения в соучастии в преступлении, поскольку он был «консультантом покупателя» виллы Hier, из-за которой началось расследование в адрес Керимова. После предварительного задержания нотариус был отпущен под подписку о невыезде, заплатив залог в 100 тысяч евро.

Издание Nice-Matin называет Гречишкина-Курганского «нотариусом звезд», поскольку он специализируется на сделках с элитной недвижимостью на Лазурном берегу.

Миллиардер и член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов был задержан в Ницце 20 ноября 2017 года. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 миллионов евро при покупке по заниженной цене элитной недвижимости во Франции.
Сам Керимов все обвинения отрицает. Бизнесмен заплатил залог в 40 миллионов евро и находится под подпиской о невыезде в регионе Приморские Альпы. Французские власти дважды разрешили ему выехать в Россию по личным делам.
Еще одним фигурантом дела Сулеймана Керимова является швейцарский бизнесмен Александер Штудхальтер, который, по версии следствия, был подставным лицом, скупавшим недвижимость на Лазурном берегу в интересах сенатора.
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