В деле сенатора Керимова появился «нотариус звезд»

Нотариус из Ниццы российского происхождения Александр Гречишкин-Курганский стал новым фигурантом дела сенатора Сулеймана Керимова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов при покупке вилл на Лазурном берегу.

Как сообщает Le Figaro, юристу предъявлены обвинения в соучастии в преступлении, поскольку он был «консультантом покупателя» виллы Hier, из-за которой началось расследование в адрес Керимова. После предварительного задержания нотариус был отпущен под подписку о невыезде, заплатив залог в 100 тысяч евро.

Издание Nice-Matin называет Гречишкина-Курганского «нотариусом звезд», поскольку он специализируется на сделках с элитной недвижимостью на Лазурном берегу.