В деле сенатора Керимова появился «нотариус звезд»
Нотариус из Ниццы российского происхождения Александр Гречишкин-Курганский стал новым фигурантом дела сенатора Сулеймана Керимова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов при покупке вилл на Лазурном берегу.
Как сообщает Le Figaro, юристу предъявлены обвинения в соучастии в преступлении, поскольку он был «консультантом покупателя» виллы Hier, из-за которой началось расследование в адрес Керимова. После предварительного задержания нотариус был отпущен под подписку о невыезде, заплатив залог в 100 тысяч евро.
Издание Nice-Matin называет Гречишкина-Курганского «нотариусом звезд», поскольку он специализируется на сделках с элитной недвижимостью на Лазурном берегу.
Миллиардер и член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов был задержан в Ницце 20 ноября 2017 года. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 миллионов евро при покупке по заниженной цене элитной недвижимости во Франции.
Сам Керимов все обвинения отрицает. Бизнесмен заплатил залог в 40 миллионов евро и находится под подпиской о невыезде в регионе Приморские Альпы. Французские власти дважды разрешили ему выехать в Россию по личным делам.
Еще одним фигурантом дела Сулеймана Керимова является швейцарский бизнесмен Александер Штудхальтер, который, по версии следствия, был подставным лицом, скупавшим недвижимость на Лазурном берегу в интересах сенатора.