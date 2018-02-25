Российские хоккеисты выиграли золото Олимпиады в Пхенчхане

Первый канал
06:58, 25 февраля 2018
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Сборная олимпийских атлетов из России завоевала золотые медали хоккейного турнира зимней Олимпиады в Пхенчхане.

В финальном матче россияне обыграли команду Германии со счетом 4:3. У россиян отметились Вячеслав Войнов и дважды Никита Гусев, а решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов. В составе немецкой сборной отличились Феликс Шютц, Доминик Кагун и Йонас Мюллер.

Российские хоккеисты играли в финале Олимпиады впервые за 20 лет, а выиграли золото впервые с 1992 года, когда на Играх в Альбервилле победила объединенная команда бывших республик СССР.

Лучшим бомбардиром олимпийского турнира в Пхенчхане стал Никита Гусев, который набрал 12 очков (четыре шайбы и восемь результативных передач). Самым ценным игроком Олимпиады стал российский нападающий Илья Ковальчук (пять шайб и две результативные передачи).

Хоккейная сборная олимпийских атлетов из России начала олимпийский турнир с поражения от Словакии (2:3), но затем последовательно обыграла сборные Словении (8:2), США (4:0), Норвегии (6:1) и Чехии (3:0).
Бронзовые медали Олимпиады завоевала сборная Канады, победившая накануне сборную Чехии со счетом 6:4.
Хоккеисты принесли сборной олимпийских атлетов из России второе золото Игр в Пхенчхане. Всего в копилке россиян 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. В неофициальном командном зачете российская сборная заняла 13-е место.
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