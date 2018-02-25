Российские хоккеисты выиграли золото Олимпиады в Пхенчхане

Сборная олимпийских атлетов из России завоевала золотые медали хоккейного турнира зимней Олимпиады в Пхенчхане.

В финальном матче россияне обыграли команду Германии со счетом 4:3. У россиян отметились Вячеслав Войнов и дважды Никита Гусев, а решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов. В составе немецкой сборной отличились Феликс Шютц, Доминик Кагун и Йонас Мюллер.

Российские хоккеисты играли в финале Олимпиады впервые за 20 лет, а выиграли золото впервые с 1992 года, когда на Играх в Альбервилле победила объединенная команда бывших республик СССР.

Лучшим бомбардиром олимпийского турнира в Пхенчхане стал Никита Гусев, который набрал 12 очков (четыре шайбы и восемь результативных передач). Самым ценным игроком Олимпиады стал российский нападающий Илья Ковальчук (пять шайб и две результативные передачи).