Норвежская лыжница Марит Бьорген стала самой титулованной спортсменкой зимних Олимпиад

Международный олимпийский комитет
09:55, 25 февраля 2018
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Норвежская лыжница Марит Бьорген одержала победу в женском олимпийском марафоне на 30 километров в Пхенчхане. В этой дисциплине 25 февраля был разыгран последний, 102-й комплект медалей зимних Игр-2018.

Для Марит Бьорген эта награда стала четвертой в Пхенчхане и 15-й олимпийской медалью в карьере. Всего в ее активе восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали. Таким образом, Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Игр, обогнав по этому показателю своего соотечественника, биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена.

Марит Бьорген станет знаменосцем своей команды на закрытии Олимпийских игр в Пхенчхане.

Сборная Норвегии стала лидером в неофициальном командном зачете зимней Олимпиады в Пхенчхане. На счету норвежцев 39 медалей: 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых.
Сборная олимпийских атлетов из России заняла 13-е место в общекомандном зачете. В ее активе две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.
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