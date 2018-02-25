Норвежская лыжница Марит Бьорген стала самой титулованной спортсменкой зимних Олимпиад

Норвежская лыжница Марит Бьорген одержала победу в женском олимпийском марафоне на 30 километров в Пхенчхане. В этой дисциплине 25 февраля был разыгран последний, 102-й комплект медалей зимних Игр-2018.

Для Марит Бьорген эта награда стала четвертой в Пхенчхане и 15-й олимпийской медалью в карьере. Всего в ее активе восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали. Таким образом, Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Игр, обогнав по этому показателю своего соотечественника, биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена.

Марит Бьорген станет знаменосцем своей команды на закрытии Олимпийских игр в Пхенчхане.