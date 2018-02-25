Из китайской конституции исключат ограничение срока пребывания у власти

Синьхуа
14:04, 25 февраля 2018
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Центральный комитет Коммунистической партии Китая предложил внести поправки в конституцию страны, отменяющие ограничение срока по пребыванию у власти, сообщает «Синьхуа».

Поправки касаются должностей председателя и вице-председателя КНР. В настоящее время им позволяется находиться у власти не более двух сроков подряд.

Таким образом, если поправки будут одобрены, действующий глава Китая Си Цзиньпин сможет руководить государством после 2023 года.

Помимо этого, в текст конституции страны предложено внести пункт о создании нового антикоррупционного органа — надзорной комиссии, обозначить основные социалистические ценности государства, а также прописать тезисы Си Цзиньпина о китайском социализме в новую эру.

26 февраля в КНР стартует трехдневный пленум центрального комитета Компартии, на котором в числе прочего должны обсуждаться предложения по изменению конституции страны.
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