Из китайской конституции исключат ограничение срока пребывания у власти

Центральный комитет Коммунистической партии Китая предложил внести поправки в конституцию страны, отменяющие ограничение срока по пребыванию у власти, сообщает «Синьхуа».

Поправки касаются должностей председателя и вице-председателя КНР. В настоящее время им позволяется находиться у власти не более двух сроков подряд.

Таким образом, если поправки будут одобрены, действующий глава Китая Си Цзиньпин сможет руководить государством после 2023 года.

Помимо этого, в текст конституции страны предложено внести пункт о создании нового антикоррупционного органа — надзорной комиссии, обозначить основные социалистические ценности государства, а также прописать тезисы Си Цзиньпина о китайском социализме в новую эру.