В Россию из Лондона вернулся предприниматель из списка бизнес-омбудсмена Титова. Его задержали при въезде, но потом отпустили
Уполномоченный по правам предпринимателей, кандидат в президенты Борис Титов сообщил о возвращении в Россию одного из предпринимателей, которые уехали в Лондон из-за уголовного преследования, но в феврале выразили желание вернуться.
Бизнесмена зовут Андрей Каковкин, это бывший директор Урало-Поволжской строительной компании. Он обвиняется в присвоении заемных средств.
Каковкин был задержан при въезде в Россию, но был освобожден под обязательство о явке. Из слов Титова следует, что Каковкина освободили при его содействии. Каким образом он добился этого от полиции, бизнес-омбудсмен не уточнил.
«Мы рады, что человек дома, отмечает 23 февраля. Он поверил в то, что сможет защитить свою честь и достоинство в суде, не отбывая при этом наказание в СИЗО. „Список Титова“ работает, и это дает надежду всем, кто нам поверил, на объективность правоохранительной системы в части расследований и судебной — в части избрания адекватной меры пресечения. Это полная и безоговорочная победа!» — написал бизнес-омбудсмен.