В Россию из Лондона вернулся предприниматель из списка бизнес-омбудсмена Титова. Его задержали при въезде, но потом отпустили

Ведомости
17:10, 24 февраля 2018
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Уполномоченный по правам предпринимателей, кандидат в президенты Борис Титов сообщил о возвращении в Россию одного из предпринимателей, которые уехали в Лондон из-за уголовного преследования, но в феврале выразили желание вернуться.

Бизнесмена зовут Андрей Каковкин, это бывший директор Урало-Поволжской строительной компании. Он обвиняется в присвоении заемных средств.

Каковкин был задержан при въезде в Россию, но был освобожден под обязательство о явке. Из слов Титова следует, что Каковкина освободили при его содействии. Каким образом он добился этого от полиции, бизнес-омбудсмен не уточнил.

«Мы рады, что человек дома, отмечает 23 февраля. Он поверил в то, что сможет защитить свою честь и достоинство в суде, не отбывая при этом наказание в СИЗО. „Список Титова“ работает, и это дает надежду всем, кто нам поверил, на объективность правоохранительной системы в части расследований и судебной — в части избрания адекватной меры пресечения. Это полная и безоговорочная победа!» — написал бизнес-омбудсмен.

Ведомости
В начале февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился в Лондоне с бизнесменами из России, которые уехали из страны из-за уголовного преследования. После этого он передал президенту РФ Владимиру Путину список тех из них, кто хочет вернуться в Россию. В Кремле обещали рассмотреть список.
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