В Россию из Лондона вернулся предприниматель из списка бизнес-омбудсмена Титова. Его задержали при въезде, но потом отпустили

Уполномоченный по правам предпринимателей, кандидат в президенты Борис Титов сообщил о возвращении в Россию одного из предпринимателей, которые уехали в Лондон из-за уголовного преследования, но в феврале выразили желание вернуться.

Бизнесмена зовут Андрей Каковкин, это бывший директор Урало-Поволжской строительной компании. Он обвиняется в присвоении заемных средств.

Каковкин был задержан при въезде в Россию, но был освобожден под обязательство о явке. Из слов Титова следует, что Каковкина освободили при его содействии. Каким образом он добился этого от полиции, бизнес-омбудсмен не уточнил.