На сайте тульского избиркома по ошибке опубликовали данные о явке на президентских выборах

Тульские новости
09:07, 24 февраля 2018
Надежный источник

На сайте избирательной комиссии Тульской области по ошибке были опубликованы данные о явке на еще не состоявшихся выборах президента РФ. На публикацию обратил внимание телеграм-канал «Дабл Ять».

В разделе «Предварительные сведения об участии избирателей в выборах» была заполнена графа о явке в Советском районе Тулы на 10 утра 18 марта — там были указаны 40,05%. Были заполнены и данные участковых избирательных комиссий в этом районе — там были указаны разные проценты, от 18,12% до 77,29%.

Около 10:55 по Москве эти цифры были удалены.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко объяснил публикацию тренировкой в рамках подготовки к выборам. «Информация, которая ошибочно была размещена на сайте в режиме тренировки, в настоящее время удалена», — заявил он.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
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