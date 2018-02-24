Чешская спортсменка Эстер Ледецкая завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на сноуборде. Неделей ранее она стала олимпийской чемпионкой в горнолыжном супергигантском слаломе.

Ледецкая — первая женщина, завоевавшая золотые медали в двух разных видах спорта на Зимних Олимпийских играх, пишет «Би-би-си». Она была фавориткой на соревнованиях по сноуборду, однако не считалась претенденткой на победу в горных лыжах.