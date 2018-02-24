Чешка Эстер Ледецкая выиграла второе золото в Пхенчхане — на соревнованиях по сноуборду. Первое было в горных лыжах
Чешская спортсменка Эстер Ледецкая завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на сноуборде. Неделей ранее она стала олимпийской чемпионкой в горнолыжном супергигантском слаломе.
Ледецкая — первая женщина, завоевавшая золотые медали в двух разных видах спорта на Зимних Олимпийских играх, пишет «Би-би-си». Она была фавориткой на соревнованиях по сноуборду, однако не считалась претенденткой на победу в горных лыжах.
Два вида спорта, два золота! 😱🥇🥇 Эстер Ледецкая @LedeckaEster стала первой спортсменкой, выигравшей #AlpineSkiing и #Snowboard на одной Олимпиаде 👏👏👏 #PyeongChang2018 pic.twitter.com/2HiH8CP9DF— Олимпийские игры (@Olympic) February 24, 2018
Победа Ледецкой в лыжах стала одним из главных потрясений на Играх в Пхенчхане, поскольку она никогда не поднималась на подиум в этом виде спорта (англ. яз.).