Чешка Эстер Ледецкая выиграла второе золото в Пхенчхане — на соревнованиях по сноуборду. Первое было в горных лыжах

BBC News
07:57, 24 февраля 2018
Надежный источник

Чешская спортсменка Эстер Ледецкая завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на сноуборде. Неделей ранее она стала олимпийской чемпионкой в горнолыжном супергигантском слаломе.

Ледецкая — первая женщина, завоевавшая золотые медали в двух разных видах спорта на Зимних Олимпийских играх, пишет «Би-би-си». Она была фавориткой на соревнованиях по сноуборду, однако не считалась претенденткой на победу в горных лыжах.

Победа Ледецкой в лыжах стала одним из главных потрясений на Играх в Пхенчхане, поскольку она никогда не поднималась на подиум в этом виде спорта (англ. яз.).

BBC News
Российская сноубордистка Алена Заварзина стала четвертой в параллельном гигантском слаломе.

Все медали Олимпиады

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

«Я больше никогда не увижу свою дочь» Родители погибших в школе во Флориде и выжившие ученики встретились с Трампом

2 минуты
шапито

Кот Филимон из Выборгского замка примерил пальто

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме