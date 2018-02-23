В Санкт-Петербурге у отдела полиции, где умер задержанный, провели акцию против полицейского насилия

В Санкт-Петербурге у отдела полиции в Невском районе прошла акция против полицейского насилия, пишет «Бумага». У входа в здание возложили цветы в память о погибшем в этом отделении Рустаме Клычеве, а один из участников акции встал в одиночный пикет с плакатом «Убийцы».

Акция прошла на следующий день после того, как стало известно о смерти 34-летнего Клычева. О какой-либо реакции правоохранительных органов на акцию не сообщается.