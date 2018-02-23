В Санкт-Петербурге у отдела полиции, где умер задержанный, провели акцию против полицейского насилия

Бумага
14:24, 23 февраля 2018
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В Санкт-Петербурге у отдела полиции в Невском районе прошла акция против полицейского насилия, пишет «Бумага». У входа в здание возложили цветы в память о погибшем в этом отделении Рустаме Клычеве, а один из участников акции встал в одиночный пикет с плакатом «Убийцы».

Акция прошла на следующий день после того, как стало известно о смерти 34-летнего Клычева. О какой-либо реакции правоохранительных органов на акцию не сообщается.

Убит Рустам Клычев в 23-м отделе полиции Невского района
КИРПИЧ
Рустам Клычев был задержан в Санкт-Петербурге вечером 21 февраля. В прямой трансляции в социальной сети «ВКонтакте» он рассказал, что его избивали.
Клычев, как утверждают в полиции, умер от удушения и мог покончить с собой. По факту смерти мужчины идет проверка.
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