В Санкт-Петербурге у отдела полиции, где умер задержанный, провели акцию против полицейского насилия
В Санкт-Петербурге у отдела полиции в Невском районе прошла акция против полицейского насилия, пишет «Бумага». У входа в здание возложили цветы в память о погибшем в этом отделении Рустаме Клычеве, а один из участников акции встал в одиночный пикет с плакатом «Убийцы».
Акция прошла на следующий день после того, как стало известно о смерти 34-летнего Клычева. О какой-либо реакции правоохранительных органов на акцию не сообщается.
Рустам Клычев был задержан в Санкт-Петербурге вечером 21 февраля. В прямой трансляции в социальной сети «ВКонтакте» он рассказал, что его избивали.
Клычев, как утверждают в полиции, умер от удушения и мог покончить с собой. По факту смерти мужчины идет проверка.