В Бильбао во время беспорядков перед матчем «Спартака» и «Атлетика» умер полицейский

El Mundo
21:49, 22 февраля 2018
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В испанском городе Бильбао во время беспорядков с участием болельщиков московского «Спартака» и местного клуба «Атлетик» умер полицейский.

Как сообщает El Mundo, у полицейского, который участвовал в пресечении столкновений, остановилось сердце. El Pais называет причиной смерти инфаркт. Он умер в больнице.

Столкновения с участием нескольких сотен болельщиков обоих клубов начались перед матчем неподалеку от стадиона «Сан-Мамес». По сообщению испанских СМИ, болельщики жгли файеры, кидали бутылки и опрокидывали мусорные баки. Пять человек были задержаны, из них трое — граждане России.

«Спартак» и «Атлетик» боролись за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы. «Спартак» одержал победу со счетом 2:1, но по итогам двух матчей в следующую стадию турнира прошел испанский клуб.
Накануне матча в Мюнхене был задержан болельщик «Спартака», который направлялся на игру в Бильбао. Он находился в розыске по запросу Франции после беспорядков на Евро-2016.
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