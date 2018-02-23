В Бильбао во время беспорядков перед матчем «Спартака» и «Атлетика» умер полицейский
В испанском городе Бильбао во время беспорядков с участием болельщиков московского «Спартака» и местного клуба «Атлетик» умер полицейский.
Как сообщает El Mundo, у полицейского, который участвовал в пресечении столкновений, остановилось сердце. El Pais называет причиной смерти инфаркт. Он умер в больнице.
Столкновения с участием нескольких сотен болельщиков обоих клубов начались перед матчем неподалеку от стадиона «Сан-Мамес». По сообщению испанских СМИ, болельщики жгли файеры, кидали бутылки и опрокидывали мусорные баки. Пять человек были задержаны, из них трое — граждане России.
La tercera vez que nos atacan los ultras del Spartak en Bilbao— David Vilumbrales (@Vilum_) February 22, 2018
Están separados en pequeños grupos y están saliendo de varias calles cercanas a San Mamés pic.twitter.com/vAyB2ysqLu
Empieza el movimiento... #Bilbao pic.twitter.com/YsWNiNCpDg— Joseba Est (@Josebaest1) February 22, 2018
Ultras Spartak vs Herri Norte— Old firm (@fhutnm) February 22, 2018
22/02/18
Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú pic.twitter.com/iq6dY4qqDo