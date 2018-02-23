В Белгороде по просьбе мэрии отменили концерт «Пошлой Молли»
В Белгороде отменен концерт украинской группы «Пошлая Молли», запланированный в клубе Soda 22 февраля. Как утверждают организаторы мероприятия, им неоднократно сообщали из мэрии, что концерт стоит отменить.
Решение об отмене концерта было принято уже после того, как музыканты приехали в Белгород. Вместо концерта было сначала решено провести встречу с музыкантами, но и ее затем отменили.
Сейчас «Пошлая Молли» находится в туре по всей России, который начался в конце января и продлится до апреля.
«Пошлая Молли» — популярная харьковская рок-группа, возглавляемая 20-летним музыкантом Кириллом Бледным. В конце января 2018 года группа выпустила новый EP «Грустная девчонка с глазами как у собаки».
В Белгороде неоднократно отменялись концерты популярных молодежных исполнителей. Так, в декабре 2017 года в городе должен был состояться концерт рэпера Фейса, но его отменили — по сведениям местных изданий, из-за того, что властям города не понравились тексты артиста.