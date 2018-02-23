В Белгороде по просьбе мэрии отменили концерт «Пошлой Молли»

В Белгороде отменен концерт украинской группы «Пошлая Молли», запланированный в клубе Soda 22 февраля. Как утверждают организаторы мероприятия, им неоднократно сообщали из мэрии, что концерт стоит отменить.

Решение об отмене концерта было принято уже после того, как музыканты приехали в Белгород. Вместо концерта было сначала решено провести встречу с музыкантами, но и ее затем отменили.

Сейчас «Пошлая Молли» находится в туре по всей России, который начался в конце января и продлится до апреля.