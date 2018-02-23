У Стивена Фрая нашли рак простаты. Обнаружить заболевание удалось благодаря случайному обследованию

Британский актер и телеведущий Стивен Фрай рассказал, что перенес операцию по удалению раковой опухоли простаты. По словам Фрая, обнаружить опухоль удалось случайно, когда он пришел ко врачу сделать прививку от гриппа.

Фраю предложили пройти рядовое обследование. Он согласился и сдал анализы. Через несколько дней врач позвонил Фраю и сообщил, что анализ выявил повышенное содержание простатического специфического антигена — маркера, который позволяет выявить заболевания простаты.

Дальнейшие обследования установили, что у Фрая рак простаты. Он отказался от химиотерапии и перенес операцию. Сейчас у Фрая в организме не выявлены раковые клетки, но один лимфатический узел вызывает подозрения, и врачи продолжают наблюдать за здоровьем актера.

Свою опухоль Фрай назвал «агрессивным маленьким мерзавцем». Он объяснил, что решил рассказать о заболевании, поскольку среди его знакомых начали ходить слухи о болезни.

Он также посоветовал всем мужчинам в возрасте проходить обследования и проверять уровень простатического специфического антигена. Оперативная группа по мерам профилактики США отмечает, что подобные тестирования часто показывают неточный результат, а последствия лечения некоторых вялотекущих видов рака простаты могут оказаться более разрушительными для организма, чем само заболевание.