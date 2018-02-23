США перехватили переговоры миллиардера Евгения Пригожина с сирийскими властями. Его считают владельцем ЧВК «Вагнер»
Американские спецслужбы перехватили переговоры российского миллиардера Евгения Пригожина с сирийскими чиновниками, в которых он говорит о «быстром и сильном» наступлении в Сирии. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в разведывательных ведомствах.
Переговоры датированы концом января 2018 года. Как сообщает американское издание, в них Пригожин утверждает, что получил разрешение на наступление от некоего российского министра. С кем именно говорил Пригожин и от какого министра получил разрешение, в заметке не говорится.
Ранее Пригожина неоднократно связывали с частной военной компанией «Вагнер», наемники которой воюют в Сирии. Российское законодательство запрещает наемничество.
8 февраля 2018 года в Сирии под удар международной коалиции под руководством США попала группа проправительственных сил. В этой группе, согласно сообщениям нескольких изданий, были российские наемники. МИД России заявил, что получил сведения о гибели пяти россиян. По различным сведениям, число погибших может превышать сто человек, однако официальных данных на этот счет нет.
По данным издания Republic, в частной военной компании «Вагнер» работают не менее 3600 наемников.