США перехватили переговоры миллиардера Евгения Пригожина с сирийскими властями. Его считают владельцем ЧВК «Вагнер»

Американские спецслужбы перехватили переговоры российского миллиардера Евгения Пригожина с сирийскими чиновниками, в которых он говорит о «быстром и сильном» наступлении в Сирии. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в разведывательных ведомствах.

Переговоры датированы концом января 2018 года. Как сообщает американское издание, в них Пригожин утверждает, что получил разрешение на наступление от некоего российского министра. С кем именно говорил Пригожин и от какого министра получил разрешение, в заметке не говорится.

Ранее Пригожина неоднократно связывали с частной военной компанией «Вагнер», наемники которой воюют в Сирии. Российское законодательство запрещает наемничество.