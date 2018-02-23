Координатора штаба Навального в Смоленске оштрафовали на 150 тысяч рублей

Штаб Навального в Смоленске
12:13, 23 февраля 2018
Надежный источник

Ленинский суд в Смоленске оштрафовал координатора смоленского штаба Алексея Навального Андрея Волобуева на 150 тысяч рублей за организацию несогласованной с властями акции.

Заседание началось после шести вечера 22 февраля и закончилось около полуночи. Согласно решению суда, Волобуев был признан виновным в повторном нарушении правил организации массового мероприятия.

Координатора задержали 22 февраля, когда он вышел из дома в магазин. По версии правоохранительных органов, он нарушил закон, перепостив призыв к сторонникам Навального прийти к управлению МВД в Смоленске после задержания заявителя митинга Сергея Корнеева. Он организовывал мероприятие 28 января 2018 года в рамках всероссийской акции Навального с призывом бойкотировать выборы президента России.

22 февраля в Москве задержали Алексея Навального и руководителя избирательной кампании Навального Леонида Волкова. Навальный был задержан рядом с домом, Волков — в аэропорту Шереметьево. Навального после задержания отпустили из полиции, а Волкову дали 30 суток административного ареста за организацию акции 28 января.

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