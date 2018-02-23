Координатора штаба Навального в Смоленске оштрафовали на 150 тысяч рублей

Ленинский суд в Смоленске оштрафовал координатора смоленского штаба Алексея Навального Андрея Волобуева на 150 тысяч рублей за организацию несогласованной с властями акции.

Заседание началось после шести вечера 22 февраля и закончилось около полуночи. Согласно решению суда, Волобуев был признан виновным в повторном нарушении правил организации массового мероприятия.

Координатора задержали 22 февраля, когда он вышел из дома в магазин. По версии правоохранительных органов, он нарушил закон, перепостив призыв к сторонникам Навального прийти к управлению МВД в Смоленске после задержания заявителя митинга Сергея Корнеева. Он организовывал мероприятие 28 января 2018 года в рамках всероссийской акции Навального с призывом бойкотировать выборы президента России.