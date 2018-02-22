Как снять видео про свой бизнес?Карточки «Медузы» и bshots

Вступили в силу новые правила техосмотра: на фары запретили клеить пленку

Официальный интернет-портал правовой информации
05:41, 22 февраля 2018
Надежный источник

В России вступили в силу изменения в правила проведения технического осмотра автомобилей, которые правительство утвердило 12 февраля. Новые правила приведены в соответствие с требованиями техрегламента Таможенного союза.

Теперь на автомобильные фары нельзя будет наклеивать специальные пленки (для изменения цвета или защиты от камней). Также изменено правило проверки стеклоочистителей (дворников) и стеклоомывателей: по старым правилам осмотра было достаточно одного дворника и одной форсунки, теперь их количество должно соответствовать документации на машину.

В новой редакции также специально прописано, что если на машину установлены шипованные шины, то они должны быть на всех колесах. Ранее проверялось только то, что шины одинаковые на одной оси.

Дополнительно в правилах техосмотра прописали, что автомобиль должен быть оборудован не только знаком аварийной остановки, но и аптечкой. Это требование, как и наличие огнетушителя, уже закреплено в правилах дорожного движения.

Техосмотр легковых автомобилей в России впервые проводится через три года после выпуска машины. Сначала его проводят раз в два года, а когда с момента выпуска пройдет семь лет — раз в год.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Российские фигуристки на Олимпиаде ставят мировые рекорды один за другим. Уже три рекорда!

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме