Вступили в силу новые правила техосмотра: на фары запретили клеить пленку

В России вступили в силу изменения в правила проведения технического осмотра автомобилей, которые правительство утвердило 12 февраля. Новые правила приведены в соответствие с требованиями техрегламента .

Теперь на автомобильные фары нельзя будет наклеивать специальные пленки (для изменения цвета или защиты от камней). Также изменено правило проверки стеклоочистителей (дворников) и стеклоомывателей: по старым правилам осмотра было достаточно одного дворника и одной форсунки, теперь их количество должно соответствовать документации на машину.

В новой редакции также специально прописано, что если на машину установлены шипованные шины, то они должны быть на всех колесах. Ранее проверялось только то, что шины одинаковые на одной оси.

Дополнительно в правилах техосмотра прописали, что автомобиль должен быть оборудован не только знаком аварийной остановки, но и аптечкой. Это требование, как и наличие огнетушителя, уже закреплено в правилах дорожного движения.