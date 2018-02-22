Ведущий НТВ Андрей Норкин подрался с украинским политологом на эфире про гибель мирного населения в Донбассе

НТВ
18:17, 22 февраля 2018
Надежный источник

Ведущий программы «Место встречи» на канале НТВ Андрей Норкин 22 февраля в прямом эфире подрался с одним из гостей программы — украинским политологом Дмитрием Суворовым. Видео потасовки опубликовано на сайте НТВ.

Драка завязалась из-за обсуждения жертв конфликта на востоке Украины. Немецкий политик, председатель фракции Левой партии в совете города Квакенбрюк Андреас Маурер заявил, что во время недавнего посещения Донбасса наблюдал обстрелы мирного населения украинскими военными. Суворов потребовал показать фото или видео в качестве доказательства.

«Вы совсем охерели? <…> Вы вообще слово „совесть“ знаете, нет, уроды?», — обратился к нему Норкин. Еще через несколько минут дискуссии ведущий набросился на Суворова.

Драка в студии ток-шоу «Место встречи»
НТВ

Политолог после эфира выложил в фейсбук видео, в котором объяснил драку с ведущим «антиукраинским трэшем», который «в очередной раз начала российская пропаганда».

Инцидент случился во время дискуссии о ситуации в Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший на востоке Украины, рассказывал о гибели сотен детей в результате боевых действий. В этот момент Суворов стал выкрикивать оскорбления и требовать показать фотографии погибших. Это прозвучало настолько цинично, что ведущий Андрей Норкин не выдержал.

НТВ
В сентябре 2017 года во время эфира «Место встречи», посвященному сбитому малазийскому «Боингу», Андрей Норкин назвал бараном и вытолкал из студии приглашенного на программу украинского политолога Сергея Запорожского. Позже Запорожский сказал, что редакторы программы извинились перед ним за поведение ведущего. Сам Норкин заявил, что не жалеет о своем поступке.
В октябре 2017 года ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин схватил за шею гостя передачи, американского журналиста Майкла Бома. Выпуск был посвящен обсуждению того, что американские власти сняли российские флаги со зданий ранее закрытых дипломатических объектов России в США.
По данным ООН на ноябрь 2017 года, с начала конфликта в Донбассе погибло не меньше 2500 гражданских лиц, еще от семи до девяти тысяч человек были ранены. В целом количество жертв оценивается в 35 тысяч человек, среди которых около 10 тысяч были убиты, остальные ранены.
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