Ведущий НТВ Андрей Норкин подрался с украинским политологом на эфире про гибель мирного населения в Донбассе
Ведущий программы «Место встречи» на канале НТВ Андрей Норкин 22 февраля в прямом эфире подрался с одним из гостей программы — украинским политологом Дмитрием Суворовым. Видео потасовки опубликовано на сайте НТВ.
Драка завязалась из-за обсуждения жертв конфликта на востоке Украины. Немецкий политик, председатель фракции Левой партии в совете города Квакенбрюк Андреас Маурер заявил, что во время недавнего посещения Донбасса наблюдал обстрелы мирного населения украинскими военными. Суворов потребовал показать фото или видео в качестве доказательства.
«Вы совсем охерели? <…> Вы вообще слово „совесть“ знаете, нет, уроды?», — обратился к нему Норкин. Еще через несколько минут дискуссии ведущий набросился на Суворова.
Политолог после эфира выложил в фейсбук видео, в котором объяснил драку с ведущим «антиукраинским трэшем», который «в очередной раз начала российская пропаганда».
Инцидент случился во время дискуссии о ситуации в Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший на востоке Украины, рассказывал о гибели сотен детей в результате боевых действий. В этот момент Суворов стал выкрикивать оскорбления и требовать показать фотографии погибших. Это прозвучало настолько цинично, что ведущий Андрей Норкин не выдержал.