Ведущий НТВ Андрей Норкин подрался с украинским политологом на эфире про гибель мирного населения в Донбассе

Ведущий программы «Место встречи» на канале НТВ Андрей Норкин 22 февраля в прямом эфире подрался с одним из гостей программы — украинским политологом Дмитрием Суворовым. Видео потасовки опубликовано на сайте НТВ.

Драка завязалась из-за обсуждения жертв конфликта на востоке Украины. Немецкий политик, председатель фракции Левой партии в совете города Квакенбрюк Андреас Маурер заявил, что во время недавнего посещения Донбасса наблюдал обстрелы мирного населения украинскими военными. Суворов потребовал показать фото или видео в качестве доказательства.

«Вы совсем охерели? <…> Вы вообще слово „совесть“ знаете, нет, уроды?», — обратился к нему Норкин. Еще через несколько минут дискуссии ведущий набросился на Суворова.

Драка в студии ток-шоу «Место встречи» НТВ

Политолог после эфира выложил в фейсбук видео, в котором объяснил драку с ведущим «антиукраинским трэшем», который «в очередной раз начала российская пропаганда».