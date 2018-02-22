В работе Facebook произошел сбой. Он не работал у части пользователей в России и США

Meduza
11:01, 22 февраля 2018
Надежный источник
Обновление: К 14:10 мск у части пользователей, ранее сообщавших о проблемах с доступом к Facebook, соцсеть заработала.

В работе соцсети Facebook произошел сбой. О проблемах сообщили, в числе прочего, пользователи из России, США, Белоруссии, стран Балтии и Австралии. Также недоступен Instagram, принадлежащий Facebook.

При этом у части пользователей Facebook и Instagram работают в обычном режиме.

Руководство соцсети пока сбой в работе не прокомментировало.

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