В Петербурге в изоляторе умер задержанный. Перед этим он рассказал в соцсетях об избиении полицейскими

В Санкт-Петербурге в изоляторе временного содержания умер 34-летний Рустам Клычев, который за несколько часов до этого в интернет-трансляции рассказал об избиении сотрудниками полиции.

Клычев был задержан 21 февраля за некое административное правонарушение. Из полицейской машины он дважды вышел в прямой эфир «ВКонтакте» и рассказал, что не понимает, за что его задержали, и показал поврежденную ногу. «Чтобы потом никто ничего не говорил, что я это все придумываю», — сказал он.

Вечером Клычева нашли мертвым в камере изолятора в 23-м отделе полиции Невского района. В Следственном комитете заявили, что он, по предварительным данным, совершил самоубийство. На теле были найдены «повреждения, характерные для удушения».

СК возбудил уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (часть 2 статьи 293 УК РФ). В МВД начали служебную проверку.