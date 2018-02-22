Россия запретила поставки белорусского молока и молочных продуктов

Россельхознадзор
12:37, 22 февраля 2018
Надежный источник

Россельхознадзор ввел запрет на поставки из Белоруссии молока и молочной продукции, ссылаясь на то, что ввозимые в Россию товары не отвечают требованиям безопасности.

Под запрет попали молоко и сливки (в том числе сухие), сыворотка и концентрат сывороточного и молочного белка.

Запрет будет действовать с 26 февраля и до окончания переговоров с белорусской стороной.

По итогам 2017 года Россельхознадзор отчитался о 376 нарушениях, которые были выявлены при проверке белорусского молока и молочной продукции. В 210 случаях речь шла об остаточном присутствии запрещенных веществ.
В 2017 году, по данным таможенной службы, из Белоруссии в Россию ввезли почти 300 тысяч тонн молока и сливок. Собственное производство сырого молока в России превышает 30 миллионов тонн.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

«Я больше никогда не увижу свою дочь» Родители погибших в школе во Флориде и выжившие ученики встретились с Трампом

2 минуты
новости

Задержание и освобождение Алексея Навального. В трех твитах

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме