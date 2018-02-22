Россия и Аргентина пресекли контрабанду 389 килограммов кокаина. Наркотик нашли в школе при посольстве РФ 

Clarin
19:14, 22 февраля 2018
Надежный источник

Власти Аргентины сообщили о проведении совместно с Россией операции против наркоторговцев, которые собирались поставить в РФ 389 килограммов кокаина в дипломатическом багаже.

Расследование началось после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским спецслужбам об обнаружении в здании посольской школы подозрительного багажа. В 12 чемоданах были найдены пакеты с кокаином общим весом в 389 килограммов.

Наркотик был заменен на муку, а чемоданы оснастили GPS-датчиками. В декабре 2017 года груз был отправлен в Россию, где в итоге были задержаны три человека, в том числе бывший сотрудник посольства.

В Аргентине были задержаны два человека, в том числе сотрудник полиции Буэнос-Айреса по имени Иван Близнюк. Его задержали 21 февраля. Еще один участник преступной группы находится в розыске.

В России дело пока официально не прокомментировали. Источник в МИДе заявил ТАСС, что спецслужбы двух стран провели операцию по пресечению наркотрафика, и «как только станет возможным поделиться подробностями, это будет сделано».

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