Мэрия Москвы разрешила установить памятную доску Борису Немцову на Малой Ордынке

Мэрия Москвы поддержала установку памятной доски Борису Немцову на доме № 3 на Малой Ордынке. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Сергей Собянин.

По его словам, с предложением увековечить память убитого политика в столичное правительство обратилась журналистка и кандидат в президенты России Ксения Собчак. На заседании 22 февраля комиссия по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры одобрила эту идею.

Памятная доска будет установлена на общественные деньги при условии согласования с жителями дома на Малой Ордынке, где ранее проживал Борис Немцов.