Греция выдала России одного из главарей преступной группировки, убившей более 60 человек

Греция экстрадировала в Россию Артура Джиоева, одного из главарей преступной группировки Аслана Гагиева, члены которой обвиняются в убийствах более 60 человек.

Джиоев был задержан в Греции в 2015 году. По версии Следственного комитета России, в группировке Гагиева он был ближайшим помощником главаря и координировал действия банд, входивших в состав ОПГ, а также лично принимал участие не менее чем в пяти убийствах.