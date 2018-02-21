«Яндекс» запустил каршеринг в Москве

«Яндекс» объявил о запуске сервиса поминутной аренды автомобилей — «Яндекс.Драйв». Каршеринг заработал в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении интернет-компании.

Цена аренды автомобиля начинается от пяти рублей. Для расчета тарифов, подчеркнули в «Яндексе», впервые на российском рынке будет применяться алгоритм, который учитывает дорожную ситуацию и спрос на машины.

Кроме поминутной тарификации, в ближайшее время появится фиксированный тариф, заявили представители «Яндекса». Его планируется запустить в тестовом режиме, и первое время он будет доступен не всем клиентам.

Приложение «Яндекс.Драйв» на iOS и Android доступно с декабря.