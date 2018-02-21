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«Яндекс» запустил каршеринг в Москве

РИА Новости
06:28, 21 февраля 2018
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«Яндекс» объявил о запуске сервиса поминутной аренды автомобилей — «Яндекс.Драйв». Каршеринг заработал в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении интернет-компании.

Цена аренды автомобиля начинается от пяти рублей. Для расчета тарифов, подчеркнули в «Яндексе», впервые на российском рынке будет применяться алгоритм, который учитывает дорожную ситуацию и спрос на машины.

Кроме поминутной тарификации, в ближайшее время появится фиксированный тариф, заявили представители «Яндекса». Его планируется запустить в тестовом режиме, и первое время он будет доступен не всем клиентам.

Приложение «Яндекс.Драйв» на iOS и Android доступно с декабря.

Автопарк сервиса состоит из 750 новых автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur, которые находятся в операционном лизинге. Компания планирует расширять и регулярно обновлять парк.

РИА Новости
У каршеринга BelkaCar, работающего в Москве и Подмосковье, цена аренды автомобиля начинается от восьми рублей, такой же тариф у YouDrive. В «Делимобиле» аренда стоит от семи рублей за минуту. У BelkaCar более, чем 1,1 тысячи автомобилей, у «Делимобиля» — более 2,2 тысячи.

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