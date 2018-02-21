«Я полгода не видел родителей. И вот вчера был на кремации матери». Кирилл Серебренников выступил в суде по мере пресечения

Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, сообщил, что ему разрешили побывать на похоронах матери в Ростове-на-Дону.

«Я полгода не видел родителей. И вот вчера был на кремации матери», — сказал Серебренников, выступая в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на продление меры пресечения обвиняемым по делу «Седьмой студии».

Серебренников, очевидно, оговорился — похороны его матери Ирины Литвин состоялись позавчера, 19 февраля.

Ирина Литвин тяжело болела. Серебренников неоднократно просил суд изменить ему меру пресечения, чтобы он мог съездить к родителям, но каждый раз получал отказ.

Завершая свое выступление, Серебренников сказал: «Бог с вами, не выпускайте меня из-под домашнего ареста. Отпустите из СИЗО Малобродского. Если вы, уважаемый суд, верите в понятие „карма“, то вы свою карму улучшите».

Обновление. Мосгорсуд отклонил жалобу Кирилла Серебренникова на продление срока домашнего ареста. Суд также продлил меры пресечения двум другим фигурантам дела «Седьмой студии»: бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского оставили под стражей, а бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина — под домашним арестом.