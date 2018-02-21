В США умер проповедник Билли Грэм. Он был советником 12 президентов

Billy Graham Evangelistic Association
14:29, 21 февраля 2018
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В городе Монтреат, штат Северная Каролина, в своем доме в возрасте 99 лет умер религиозный и общественный деятель Билли Грэм, считающийся одним из самых влиятельных проповедников XX века.

Грэм являлся пастором Южной баптистской конвенции — крупнейшей баптистской организации в мире и первой по численности протестантской деноминации в США, насчитывающей более 15 миллионов прихожан.

Грэм был духовным советником 12 президентов США, начиная от Гарри Трумэна и заканчивая Бараком Обамой. В наиболее близких отношениях он находился с Дуайтом Эйзенхауэром, Линдоном Джонсоном и Ричардом Никсоном. Кроме того, Грэм дружил с Мартином Лютером Кингом.

God called BGEA founder Billy Graham home today at age 99. Mr. Graham once said, "When we reach the end of our earthly...

Опубликовано Billy Graham Evangelistic Association 21 февраля 2018 г.
Билли Грэм родился 7 ноября 1918 года. Мировую известность он приобрел после восьминедельной серии проповедей в Лос-Анджелесе в 1949 году. С тех пор он выступил с проповедями перед 215 миллионами человек в 185 странах.
В 1950 году в Миннеаполисе была основана Евангельская организация Билли Грэма, которая выпускает еженедельную радиопрограмму, печатную газету, телепередачи, а также занимается производством фильмов. По состоянию на 2008 год, совокупная аудитория Билли Грэма в медиа превысила два миллиарда человек.
Билли Грэм 60 раз попадал в топ-10 рейтинга самых почитаемых людей на Земле, составляемого Институтом Гэллапа. Его ближайший преследователь, президент Рональд Рейган, присутствовал в соответствующем списке 31 раз.
С 1982 по 1992 годы Билли Грэм неоднократно посещал СССР и Россию. В 1988 году он приезжал по приглашению Русской православной церкви на празднование тысячелетия крещения Руси. В 1992 году он в течение трех дней выступал с проповедями в московском спорткомплексе «Олимпийский», которые услышали более 155 тысяч человек.
В 1992 году у Билли Грэма диагностировали болезнь Паркинсона. В 2005 году он официально ушел на пенсию по состоянию здоровья.
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