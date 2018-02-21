В США умер проповедник Билли Грэм. Он был советником 12 президентов

Грэм был духовным советником 12 президентов США, начиная от Гарри Трумэна и заканчивая Бараком Обамой. В наиболее близких отношениях он находился с Дуайтом Эйзенхауэром, Линдоном Джонсоном и Ричардом Никсоном. Кроме того, Грэм дружил с Мартином Лютером Кингом.

Грэм являлся пастором Южной баптистской конвенции — крупнейшей баптистской организации в мире и первой по численности протестантской деноминации в США, насчитывающей более 15 миллионов прихожан.

В городе Монтреат, штат Северная Каролина, в своем доме в возрасте 99 лет умер религиозный и общественный деятель Билли Грэм, считающийся одним из самых влиятельных проповедников XX века.

Билли Грэм родился 7 ноября 1918 года. Мировую известность он приобрел после восьминедельной серии проповедей в Лос-Анджелесе в 1949 году. С тех пор он выступил с проповедями перед 215 миллионами человек в 185 странах.

В 1950 году в Миннеаполисе была основана Евангельская организация Билли Грэма, которая выпускает еженедельную радиопрограмму, печатную газету, телепередачи, а также занимается производством фильмов. По состоянию на 2008 год, совокупная аудитория Билли Грэма в медиа превысила два миллиарда человек.

Билли Грэм 60 раз попадал в топ-10 рейтинга самых почитаемых людей на Земле, составляемого Институтом Гэллапа. Его ближайший преследователь, президент Рональд Рейган, присутствовал в соответствующем списке 31 раз.

С 1982 по 1992 годы Билли Грэм неоднократно посещал СССР и Россию. В 1988 году он приезжал по приглашению Русской православной церкви на празднование тысячелетия крещения Руси. В 1992 году он в течение трех дней выступал с проповедями в московском спорткомплексе «Олимпийский», которые услышали более 155 тысяч человек.

В 1992 году у Билли Грэма диагностировали болезнь Паркинсона. В 2005 году он официально ушел на пенсию по состоянию здоровья.