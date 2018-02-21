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«Там не задействован театр». В хищениях при проектировании новой сцены МДТ заподозрили подрядчиков

Интерфакс
10:22, 21 февраля 2018
Надежный источник
Обновление. Министр культуры РФ Владимир Мединский подтвердил, что руководство Малого драматического театра Санкт-Петербурга не причастно к уголовному делу о хищениях при строительстве новой сцены МДТ. «Речь идет о недобросовестных подрядчиках. И, слава богу, что там не задействован театр», — заявил он. Мединский добавил, что дело было возбуждено по инициативе Минкульта.

В хищении бюджетных средств, выделенных на проектирование новой сцены Малого драматического театра в Санкт-Петербурге, подозреваются представители фирм «Стройсоюз СВ» и «М-Проект». Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, знакомый с ходом расследования дела.

По сведениям источника, контракт на проектирование на общую сумму 146 миллионов рублей был заключен 10 декабря 2013 года между ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и НАО «Театрально-декорационные мастерские». Из этой суммы подрядчиками были похищены 45,5 миллиона рублей.

В частности, деньги могли пойти на личное обогащение подозреваемых, приобретение ими предметов роскоши, транспортных средств и недвижимости, в том числе автомобиля «Mercedes-Benz S500 4 Matic», «Maybach», лизинг автомобилей «Porsche» и «Lexus».

Интерфакс
21 февраля ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о мошенничестве и задержании подозреваемых в хищении бюджетных средств при проектировании новой сцены Малого драматического театра в Санкт-Петербурге. Имена задержанных пока не разглашаются.
Как уточнил источник РИА Новости, из-за срыва проектирования заказчик был вынужден провести повторный конкурс, в результате чего министерство культуры фактически дважды оплатило одни и те же работы.
Академический малый драматический театр — Театр Европы был основан в 1944 году. Он располагается на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. С 1983 года театр возглавляет режиссер Лев Додин. Он является художественным руководителем и директором театра.
Проект строительства новой сцены МДТ на Звенигородской улице был утвержден в декабре 2014 года. Авторами концепции проекта выступили Лев Додин и главный художник театра Александр Боровский. Общая сумма контракта на строительство превышала два миллиарда рублей. Открытие новой сцены было запланировано на 2018 год.
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