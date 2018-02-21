«Там не задействован театр». В хищениях при проектировании новой сцены МДТ заподозрили подрядчиков

Обновление. Министр культуры РФ Владимир Мединский подтвердил, что руководство Малого драматического театра Санкт-Петербурга не причастно к уголовному делу о хищениях при строительстве новой сцены МДТ. «Речь идет о недобросовестных подрядчиках. И, слава богу, что там не задействован театр», — заявил он. Мединский добавил, что дело было возбуждено по инициативе Минкульта.

В хищении бюджетных средств, выделенных на проектирование новой сцены Малого драматического театра в Санкт-Петербурге, подозреваются представители фирм «Стройсоюз СВ» и «М-Проект». Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, знакомый с ходом расследования дела.

По сведениям источника, контракт на проектирование на общую сумму 146 миллионов рублей был заключен 10 декабря 2013 года между ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и НАО «Театрально-декорационные мастерские». Из этой суммы подрядчиками были похищены 45,5 миллиона рублей.