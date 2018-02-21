Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года

Один из адвокатов политика Руслан Чернолуцкий заявил, что защита Саакашвили намерена обжаловать это решение.

Бывшему президенту Грузии и губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили запретили въезд на Украину до 13 февраля 2021 года. Об этом говорится в ответе украинской Госпогранслужбы адвокатам Саакашвили.

Ведомство отмечает, что 12 февраля была осуществлена «реадмиссия Михаила Саакашвили по стандартной процедуре», поскольку он незаконно пребывал на территории Украины после решений судов.

Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, когда был назначен губернатором Одессы. Через год президент Украины Петр Порошенко отправил его в отставку. После этого Саакашвили ушел в оппозицию к Порошенко, возглавил партию «Движение новых сил» и организовал ряд акций протеста.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, пока тот был в США. Через несколько месяцев политик с помощью соратников прорвался назад на Украину через польскую границу. Позднее суд признал его виновным в незаконном пересечении границы.

В начале февраля Саакашвили депортировали в Польшу. После этого он уехал в Нидерланды, где получил вид на жительство (его жена Сандра Рулофс — гражданка Нидерландов).

В конце 2017 года на Украине возбудили уголовное дело против Саакашвили; по версии Генпрокуратуры, акции протеста его сторонников финансировал украинский бизнесмен Сергей Курченко, которого считают близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Генпрокуратура заявила, что не планирует закрывать дело против Саакашвили после его депортации.

В Грузии против политика также возбуждено несколько уголовных дел; по одному из них в начале января он был заочно осужден на три года.