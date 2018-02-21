Интерпол отказался объявлять в розыск Григория Родченкова

Официальные представители российских правоохранительных органов сообщение об отказе Интерпола от розыска Родченкова пока не прокомментировали.

По данным «Интерфакса», запрос на включение Родченкова в список разыскиваемых лиц был направлен в Интерпол в октябре.

По его словам, генеральный секретариат Интерпола, рассмотрев запрос российской стороны, счел, что уголовное преследование Родченкова носит политический характер.

Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории. Родченков уехал из России и стал информатором ВАДА. Его показания легли в основу расследования, по итогам которого Россию обвинили в масштабной допинговой программе с поддержкой на государственном уровне. Власти РФ существование такой программы категорически отрицают.

В России Родченкова обвиняют в воспрепятствовании осуществлению правосудия, незаконном обороте сильнодействующих веществ и злоупотреблении должностными полномочиями. Родченков заочно арестован.

Из-за обвинений в допинге российские легкоатлеты не смогли выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Сборная России не была допущена до Зимних игр в 2018 году. На Олимпиаде в Южной Корее спортсмены из России выступают под нейтральным флагом.