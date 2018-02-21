Интерпол отказался объявлять в розыск Григория Родченкова
Интерпол отказался вносить в базу разыскиваемых лиц информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, сообщил источник «Интерфакса».
По его словам, генеральный секретариат Интерпола, рассмотрев запрос российской стороны, счел, что уголовное преследование Родченкова носит политический характер.
По данным «Интерфакса», запрос на включение Родченкова в список разыскиваемых лиц был направлен в Интерпол в октябре.
Официальные представители российских правоохранительных органов сообщение об отказе Интерпола от розыска Родченкова пока не прокомментировали.
Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории. Родченков уехал из России и стал информатором ВАДА. Его показания легли в основу расследования, по итогам которого Россию обвинили в масштабной допинговой программе с поддержкой на государственном уровне. Власти РФ существование такой программы категорически отрицают.
В России Родченкова обвиняют в воспрепятствовании осуществлению правосудия, незаконном обороте сильнодействующих веществ и злоупотреблении должностными полномочиями. Родченков заочно арестован.
Из-за обвинений в допинге российские легкоатлеты не смогли выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Сборная России не была допущена до Зимних игр в 2018 году. На Олимпиаде в Южной Корее спортсмены из России выступают под нейтральным флагом.