Как снять видео про свой бизнес?Карточки «Медузы» и bshots

Хакеры использовали облачные серверы Tesla для майнинга криптовалют

The Verge
09:43, 21 февраля 2018
Надежный источник

Хакеры взломали облачные серверы, которые использует автомобильная компания Tesla, и использовали их для майнинга криптовалют. Взлом был обнаружен фирмой RedLock.

Получить доступ к серверам Tesla в облачном пространстве Amazon Web Services удалось, так как система управления серверами Google Kubernetes не была защищена паролем. На взломанных серверах обрабатывались данные телеметрии, полученные от автомобилей Tesla.

RedLock связалась с Tesla, после чего компания оперативно устранила уязвимость.

«У нас есть программа вознаграждения за обнаружение багов и мы устранили уязвимость в течение нескольких часов после того, как узнали о ней. Под угрозу попали только данные от автомобилей, которые мы используем для внутренних тестов, первичное расследование показало, что личные данные клиентов или их безопасность не были затронуты», — заявил представитель Tesla (англ. яз.).

The Verge
По оценке RedLock, более половины пользователей облачных сервисов сталкивались со взломом своих серверов, а в 8% случаев это было связано с майнингом криптовалют.
Добывать (майнить) криптовалюты можно создавая специальные «фермы» из специализированных серверов либо распределяя нагрузку по множеству обычных компьютеров. Чтобы подключить компьютер к майнингу, хакеры могут взломать его либо использовать специальные рекламные баннеры на популярных сайтах.

Майнинг через сайты

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме