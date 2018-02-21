Хакеры использовали облачные серверы Tesla для майнинга криптовалют

Хакеры взломали облачные серверы, которые использует автомобильная компания Tesla, и использовали их для майнинга криптовалют. Взлом был обнаружен фирмой RedLock.

Получить доступ к серверам Tesla в облачном пространстве Amazon Web Services удалось, так как система управления серверами Google Kubernetes не была защищена паролем. На взломанных серверах обрабатывались данные телеметрии, полученные от автомобилей Tesla.

RedLock связалась с Tesla, после чего компания оперативно устранила уязвимость.