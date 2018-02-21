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ФСБ сообщила о раскрытии хищения при строительстве сцены Малого драматического театра в Петербурге

РИА Новости
07:03, 21 февраля 2018
Надежный источник

Федеральная служба безопасности раскрыла мошенническую схему хищения бюджетных средств, выделенных на проектирование в Санкт-Петербурге новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в ходе предварительных строительных работ было похищено и присвоено не менее 45 миллионов рублей из федерального бюджета.

В рамках уголовного дела, возбужденного следователями регионального управления ФСБ по части 4 статьи 159 УК РФ, выявлены и задержаны ряд фигурантов. Их имена не разглашаются. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В настоящее время по делу проводятся дополнительные оперативно-следственные действия, направленные на расширение и закрепление доказательной базы.

РИА Новости
Малый драматический театр был открыт в Ленинграде на улице Рубинштейна в 1944 году. С 1983 года его главным режиссером является Лев Додин. В 2002 году он также занял пост художественного руководителя и директора МДТ.
В декабре 2014 года был утвержден проект строительства новой сцены МДТ на 600 зрителей в здании по адресу: улица Звенигородская, дом 7. Авторами концепции проекта выступили Лев Додин и главный художник театра Александр Боровский. Общая сумма контракта на строительство превышала два миллиарда рублей. Открытие новой сцены было запланировано на 2018 год.
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