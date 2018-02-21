ФСБ сообщила о раскрытии хищения при строительстве сцены Малого драматического театра в Петербурге

Федеральная служба безопасности раскрыла мошенническую схему хищения бюджетных средств, выделенных на проектирование в Санкт-Петербурге новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в ходе предварительных строительных работ было похищено и присвоено не менее 45 миллионов рублей из федерального бюджета.

В рамках уголовного дела, возбужденного следователями регионального управления ФСБ по части 4 статьи 159 УК РФ, выявлены и задержаны ряд фигурантов. Их имена не разглашаются. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.