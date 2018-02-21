Фигуристка Медведева исполнила короткую программу на Олимпиаде с мировым рекордом

Продолжение Алина Загитова побила мировой рекорд Евгении Медведевой в Пхенчхане

Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд на соревнованиях в женском одиночном катании в Пхенчхане.

В короткой программе россиянка получила за прокат 81,61 балла, улучшив собственное достижение, которое она ранее продемонстрировала в рамках командного турнира зимней Олимпиады-2018.

Соревнования в женском одиночном катании 21 февраля еще продолжаются. В частности, ожидаются выступления россиянок Алины Загитовой и Марии Сотсковой.