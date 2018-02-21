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Фигуристка Медведева исполнила короткую программу на Олимпиаде с мировым рекордом

Интерфакс
05:10, 21 февраля 2018
Надежный источник

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Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд на соревнованиях в женском одиночном катании в Пхенчхане.

В короткой программе россиянка получила за прокат 81,61 балла, улучшив собственное достижение, которое она ранее продемонстрировала в рамках командного турнира зимней Олимпиады-2018.

Соревнования в женском одиночном катании 21 февраля еще продолжаются. В частности, ожидаются выступления россиянок Алины Загитовой и Марии Сотсковой.

В составе сборной олимпийских атлетов из России Евгения Медведева уже выиграла серебряную медаль в командном турнире по фигурному катанию зимней Олимпиады в Пхенчхане. В командном турнире в короткой программе фигуристка набрала 81,06 балла.

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