В Иваново загорелась швейная фабрика. Один человек погиб, еще несколько пострадали

На швейной фабрике в городе Иваново 20 февраля произошел пожар, в результате которого погиб один человек и несколько пострадали.

По данным управления МВД по Ивановской области, при пожаре погибла одна женщина, еще три человека получили травмы, двое из них попали в больницу. Также в МВД «Интерфаксу» сообщили о двух пропавших после пожара сотрудницах фабрики. РИА Новости пишет об одном погибшем и двух пострадавших, ТАСС — об одном погибшем и пятерых пострадавших, двое из которых госпитализированы.

A post shared by Недетское Иваново (@ivanovoreg) on Feb 20, 2018 at 7:55am PST

Пожар начался около 15:40 в цехе по производству подушек. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, из здания были эвакуированы 50 человек. Огонь ликвидировали в 17:57, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по Ивановской области.

Обстоятельства возгорания пока неизвестны.