В Иваново загорелась швейная фабрика. Один человек погиб, еще несколько пострадали
На швейной фабрике в городе Иваново 20 февраля произошел пожар, в результате которого погиб один человек и несколько пострадали.
По данным управления МВД по Ивановской области, при пожаре погибла одна женщина, еще три человека получили травмы, двое из них попали в больницу. Также в МВД «Интерфаксу» сообщили о двух пропавших после пожара сотрудницах фабрики. РИА Новости пишет об одном погибшем и двух пострадавших, ТАСС — об одном погибшем и пятерых пострадавших, двое из которых госпитализированы.
Пожар начался около 15:40 в цехе по производству подушек. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, из здания были эвакуированы 50 человек. Огонь ликвидировали в 17:57, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по Ивановской области.
Обстоятельства возгорания пока неизвестны.
«Это не означает, что они погибли на пожаре. Однако, по словам их коллег, пока неизвестно где они находятся. Их необходимо найти», — сказал руководитель пресс-службы управления МВД по Ивановской области Владислав Радостин.