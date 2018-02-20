Дональда Трампа признали худшим президентом в истории США

Действующий президент США Дональд Трамп занял последнее место в историческом рейтинге американских лидеров. Список опубликован на сайте Университета Бойсе в штате Айдахо.

Рейтинг, в составлении которого участвовали 170 членов Американской ассоциации политических наук, выходит ежегодно. Экспертам предлагается оценить величие каждого президента США по шкале от нуля до 100.

Первое место в рейтинге сохранил Авраам Линкольн с результатом 95,03 балла. В тройке лидеров также оказались Джордж Вашингтон (92,59 балла) и Франклин Рузвельт (89,09 балла).

Предыдущий президент Барак Обама занял восьмое место (71,13 балла). Дональд Трамп набрал лишь 12,34 балла.