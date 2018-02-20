Российские фигуристы остались без олимпийских медалей в танцах на льду

Российские фигуристы не смогли завоевать медалей в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

По итогам короткой и произвольной программ в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев финишировали пятыми с результатом 186,92 балла, а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли 13-е место (162,24 балла).

Первое место заняла канадская пара Тесса Вирчу и Скотт Моир, установившая новый мировой рекорд по сумме программ — 206,07 балла. Таким образом, они стали трехкратными олимпийскими чемпионами, а также самым титулованным танцевальным дуэтом в фигурном катании.

Серебряные медали Олимпиады завоевал французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (205,28 балла по сумме двух программ), также установивший мировой рекорд в произвольном танце (123,35 балла). Бронзу завоевали американцы Майя и Алекс Шибутани (192,59 балла по сумме двух программ).