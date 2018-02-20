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Россия впервые в истории осталась без олимпийских медалей в биатлоне

Meduza
14:16, 20 февраля 2018
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Россия впервые в истории не завоевала на Олимпиаде ни одной медали в биатлоне. 20 февраля в Пхенчхане завершилась последняя гонка с участием российских биатлонистов — смешанная эстафета. Первые три места заняли Франция, Норвегия и Италия, спортсмены из России оказались на девятой строчке.

Соревнования по биатлону впервые появились в программе зимних Олимпийских игр в 1960 году. С тех пор советские и российские биатлонисты ни разу не оставались без олимпийских медалей. Рекордные пять наград были завоеваны на Играх 2006 года в Турине, 1994 года в Лиллехаммере и 1992 года в Альбервиле. В 1992 году россияне выступали в составе объединенной команды бывших государств-членов СССР.
Из-за расследования применения допинга в российском спорте Международный олимпийский комитет (МОК) запретил участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане многим ведущим российским спортсменам, в том числе призеру Игр в Сочи биатлонисту Антону Шипулину. Тем, кого допустили на Игры, разрешили выступать только под нейтральным флагом и в составе команды «Олимпийские атлеты из России».

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