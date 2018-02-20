Первый канал снял Екатерину Андрееву с московских выпусков программы «Время»

Первый канал заменил ведущего вечерней информационной программы «Время» на трансляциях для московских «орбит» (часовых зон Москвы и двух соседних). Вместо Екатерины Андреевой эти эфиры будет вести замглавы канала Кирилл Клейменов, который не вел новости более десяти лет.

Источник «Русской службы Би-би-си», близкий к руководству Первого канала, рассказал, что у Андреевой сложные отношения с гендиректором Константином Эрнстом.

В пресс-службе канала заявили, что замена Андреевой на Клейменова временная. Она нужна для того, чтобы Андреева привыкла к работе в новой студии «Времени». По словам источников «Би-би-си», Клейменов может остаться в эфире до президентских выборов 18 марта.

Андреева и еще один ведущий Виталий Елисеев пока продолжат работу в эфире на дальневосточные «орбиты».