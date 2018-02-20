Мосгорсуд отклонил иск племянницы Рауля Валленберга к ФСБ
Мосгорсуд признал законным решение столичного Мещанского суда, отклонившего иск племянницы шведского дипломата Рауля Валленберга Мари Дюпюи к ФСБ России.
Дюпюи требует предоставить информацию о судьбе ее дяди после ареста в 1945 году. В частности, она хочет получить доступ к страницам из журналов вызова на допросы и журналов регистрации заключенных и их вещей. По мнению представляющего Дюпюи адвоката Ивана Павлова, в этих документах нет сведений о личной жизни третьих лиц.
В ФСБ, однако, считают, что требуемая Дюпюи информация может опорочить людей, не связанных с Валленбергом.
«Вы хотите опубликовать информацию, что кто-то сидел в тюрьме, а его родственники теперь живут там-то. И их соседи теперь могут подумать, что раз арестовали — значит, было за что. Не всякий родственник захочет этого», — заявил представитель ФСБ.