Мосгорсуд отклонил иск племянницы Рауля Валленберга к ФСБ

В ФСБ, однако, считают, что требуемая Дюпюи информация может опорочить людей, не связанных с Валленбергом.

Дюпюи требует предоставить информацию о судьбе ее дяди после ареста в 1945 году. В частности, она хочет получить доступ к страницам из журналов вызова на допросы и журналов регистрации заключенных и их вещей. По мнению представляющего Дюпюи адвоката Ивана Павлова, в этих документах нет сведений о личной жизни третьих лиц.

«Вы хотите опубликовать информацию, что кто-то сидел в тюрьме, а его родственники теперь живут там-то. И их соседи теперь могут подумать, что раз арестовали — значит, было за что. Не всякий родственник захочет этого», — заявил представитель ФСБ.

Шведский дипломат Рауль Валленберг во время Второй мировой войны работал в Будапеште и выдавал местным евреям шведские паспорта, чтобы спасти их от депортации в Германию. Когда в Будапешт вошли советские войска, Валленберга арестовали.

В 1954 году советские власти объявили, что Валлленберг умер от инфаркта миокарда в тюрьме на Лубянке (хотя изначально отрицали сам факт его ареста). Точная дата смерти дипломата неизвестна; вероятно, он погиб в 1947 году. В Швеции Валленберга признали умершим только в 2016 году, до этого он считался пропавшим без вести.

Семья Валленберга через суд добивается выдачи документов о судьбе дипломата. В сентябре 2017 года Мещанский суд Москвы отказал родственникам дипломата в иске к ФСБ, сославшись на то, что требуемые ими бумаги могут содержать информацию о третьих лицах.